陸轟炸戰鬥機赴西太平遠訓

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大陸戰鬥機遠海訓練。（圖／中國空軍網）

大陸預警機。（圖／中國空軍網）

中俄在南海進行聯合軍演的同時，大陸空軍於12日組織轟炸機、殲擊機、預警機、加油機等多型戰機，飛經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練。

中國空軍新聞發言人申進科大校12日在廣州表示，此次遠訓是中國空軍通過訓練提升能力，以維護國家主權、保衛國家安全、保障和平發展的需要。

申進科說，這次遠海訓練，是空軍年度訓練計畫內的例行性安排，符合相關國際法和國際實踐。當天，空軍轟6K、蘇30和加油機等多型戰機，從部署機場快速完成出動準備，快速飛赴西太平洋開展訓練，實施了偵察預警、海上巡航、空中加油等訓練課題，檢驗空軍部隊遠海實戰能力，達成了既定訓練目的。

申進科表示，在改革強軍實踐中，空軍將以提升實戰化訓練水準為牽引，飛越島鏈、管控東海、戰巡南海、礪劍高原，同時加快成體系發展高新武器裝備，推進空軍戰略轉型由量變積累向質變跨越。

(中時電子報)