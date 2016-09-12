台中宜居城市？女議員批性侵城市
台中市一名印尼外籍看護工遭雇主性侵案，引發社會高度關注。市議會國民黨團女市議員黃馨慧等人，今天召開記者會痛批，台中市自稱是宜居城市竟淪為性侵城市，市長林佳龍應公開道歉！勞工局雖積極對企業勞動檢查開罰，但對外籍勞工查察、諮詢卻毫無做為。
社會局表示，該局獲報立即派員將案主接至庇護中心安置，並安排驗傷診察，診察費用將由台中市家庭暴力及性侵害防治中心補助款支付；並協助個案辦理雇主轉換與法律訴訟事宜，且由心理諮商師協助心理輔導，期能撫平傷口，再次投入職場工作。
市議員朱暖英、黃馨慧、楊正中、陳政顯、劉士州等人，今天不滿說，市府凱花幾百萬宣傳「宜居城市」，卻在台中市發生令人遺憾的外勞被性侵事件，還造成印尼舉國憤怒。去年消防局也發生主管執勤中，喝酒並加害女性同仁；加害者被起訴停職，消防局主管只補上「性平」課程。
黃馨慧痛批說，勞工局設有「外勞檢查員」、「外勞諮詢服務員」、「外勞動態資訊管理員」等人員，是否有落實對外籍勞工工作狀態確實掌握？對這位被害印尼籍外籍勞工家庭，做過幾次雇主查核？
勞工局表示，雇主違法部分，除交由檢察官經由司法偵查程序進行法律制裁外，對於雇主未盡到外勞生活照顧的責任，仲介公司也未依就業服務法提供外勞適當及即時通報，該局會儘快釐清，如有違法，依相關法令加以處罰。
勞工局也協助解除該名印尼籍看護工與原雇主勞動契約，並前往慰問個案；案主表示希望轉為廠工，勞工局已請就業服務站專案處理，為其尋找其他優良雇主。
(中時)
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