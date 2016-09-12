屏市辦中秋園遊會，邀請弱勢家庭同遊

屏東縣議員黃國安帶來中秋親子嘉年華的園遊券，期望邀請弱勢家庭親子同樂。（林和生攝）

「這園遊券給你，邀請爸媽一起來」，由屏東市瑞光社區發展協會在16日舉辦的中秋親子嘉年華，活動前夕，主辦單位將當天園遊券發送給鄰近弱勢學童課輔班，邀請孩子與家長一起同遊，歡度中秋佳節。

協助辦理活動的屏東縣議員黃國安今日親自將這些票券送到孩子手裡，看到他們臉上露出期待的笑容，不斷盼望著當天快點到來，心裡也感染到歡樂氛圍，但其實也有點不捨。

黃國安表示，不少弱勢家庭孩子屬於單親、隔代教養，家長平時為維持家計、忙於工作，可能鮮少帶著他們出門遊玩，中秋節是傳統團聚的日子，當天爸媽可以將工作暫置，跟著家人一起到園遊會走走，除了增加親子間情感交流，也讓平時辛苦工作的自己放鬆一下。

承辦人傅建雄說，活動地點在民生路演藝廳旁，當天將以園遊會方式進行，現場有活動表演，還有孩子最喜歡的氣墊城堡、美食胖卡、親子沙畫等，初衷就是讓家庭不用離開屏東就能有好去處，時間從16日下午3點，一直持續至晚間10點。

分別就讀國一及小六的小祥、小其，父親在外地工作，平常僅留下生活費讓兩兄弟生活，其他時間就在心安草關懷協會進行課後輔導，協會總幹事高直緯表示，難得看到孩子期待的神情，可見心中多麼盼望這天趕快到來。

(中時)