小金門芋頭季將登場，邀請美魔女、歌后同歡

小金門（烈嶼鄉）芋頭季將登場，鄉長洪成發邀請大家一起來。（李金生攝）

洪成發鄉長「試挖」1顆大芋頭，預約一場熱鬧年度盛會。（李金生攝）

邁入第6屆的小金門「芋頭季」將於10月8日登場，當天將邀請「台灣最美麗的歐巴桑」藝人陳美鳳與大家分享挖芋頭的樂趣，「台語金曲歌后」張秀卿也將在晚會與鄉親共度歡樂時光。

鄉長洪成發今天到西埔村芋田「試挖」了1顆大芋頭，為今年芋頭季博得好彩頭。他開心表示，烈嶼（小金門）有極佳的土壤條件，出產的芋頭兼具香、鬆、綿的口感，獲得消費大眾的好評，兩岸遊客嘗到入口即化的好芋頭，都會豎起大拇指說讚，每年一上市即造成大搶購，市場上供不應求。

今年芋頭季以「芋見烈嶼．芋約幸福」為主題，敲定10月8日在雙口濱海遊憩公園登場，當天有「挖芋體驗」、「特色產品農夫市集園遊會」、「芋頭饗宴」，從早上8時30分開幕，一直進行到晚上10時，鄉公所歡迎各地遊客前來品嘗美食，也遊覽小金門旖旎明媚的好風光。

今年挖芋體驗單元依往例分烈嶼組、大金組和非縣籍3組，共900個名額在開放登記當日就秒殺一空，讓向隅者感到扼腕。

洪鄉長指出，今年還特別邀請民眾喜愛的藝人陳美鳳，在開幕當天跨海與大家一起體驗挖芋頭，也分享以芋頭為主要食材，各式各樣的芋頭風味餐。當晚6時另有強強滾的晚會，邀請人氣歌手吳申梅、大台風樂團與在地歌手駱雨喬一起鬥熱鬧外，金曲台語歌后張秀卿也會應邀壓軸演出，盛況可期。

(中時)