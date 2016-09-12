蔡秉融找回信心 要挑戰蛙王寶座
曾經風光破全國，曾經低潮跌谷底，蔡秉融一度是台灣男子100、200公尺蛙式全國紀錄保持人，卻始終未能再突破，但在教練、家人與好友的鼓勵下，他逐漸恢復應有水準，今在總統盃泳賽男子200公尺蛙式以2分14秒61再度擊敗全國紀錄保持人李炫諺，讓他找回信心，面對未來，他篤定地說：「我要破全國！」
「感覺自己水準有穩定下來了。」蔡秉融強調，經過2年的低潮，他努力克服害怕的感覺，他坦言全國紀錄保持人的光環，曾壓得他喘不過氣，來自外界期待的壓力，更讓他不知所措，「破全國紀錄後，突然失去目標，一直想突破，卻迷失不知道如何是好。」
「秉融就是動作變了，他太執著於突破，去學習很多世界好手的動作，但每個人適合的動作不一樣，我試著告訴他，但他會懷疑。」恩師王耀偉強調，蔡秉融的低潮就是來自於動作跑掉，他說：「我知道他很想要，只是碰到瓶頸，現在他動作逐漸找回來，有了好成績後，信心又恢復，我想他要破全國應該快了。」
蔡秉融在低潮期醞釀能量，加上當今50公尺自由式與蛙式全國紀錄保持人吳浚鋒的建議，「原來我不會的還很多。」他逐漸找到奮鬥目標，並持續努力，也是成績再度提升的關鍵。
面對接下來的目標，蔡秉融不去想台北世大運，也沒看到2018年亞運，他專注在成績繼續突破與提升，「鎖定200公尺蛙式的全國紀錄，我要破全國。」
(中時電子報)
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