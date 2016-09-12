沙防空部隊擊落來自葉門飛彈

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葉門以沙烏地阿拉伯為首的聯軍說，沙國防空部隊擊落從葉門朝向沙國發射的一枚彈道飛彈。

美聯社報導，聯軍發出的聲明說，這枚飛彈的目標是沙國西南部城市卡米斯穆謝特（Khamis Mushait），但今天黎明前被攔截。

沒有傳出財物損失或人員傷亡的報導。（譯者：中央社簡長盛）1050912

(中央社)