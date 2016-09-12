對流旺盛 屏東宜蘭台東高雄大雨特報

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中央氣象局今天下午4時45分發布屏東、宜蘭、台東地區及高雄山區大雨特報。

氣象局指出，對流發展旺盛，易有短時強降雨，屏東、宜蘭、台東地區及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風。1050912

(中央社)