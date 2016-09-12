疑卡式瓦斯爐未裝妥 百貨美食街傳巨響

(中央社記者朱則瑋台北12日電)台北市消防局今天下午4時51分獲報，台北市Sogo忠孝復興館美食地下街，疑似卡式瓦斯爐未裝妥，產生巨響，所幸無人受傷。

民眾向北市消防局報案，在Sogo忠孝復興館有爆炸聲響，消防局不敢大意，派遣29名消防人員及水箱車前往現場，初步確認沒人受傷，懷疑可能是卡式瓦斯爐未裝妥惹禍，不過詳細原因仍待進一步調查。1050912

(中央社)