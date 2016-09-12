台商：盼田弘茂讓兩岸恢復和諧密切
針對海峽交流基金會新任董事長田弘茂今天上任，中國大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」榮譽會長丁鯤華今天說，他期望田弘茂能讓兩岸關係，恢復到先前的和諧、密切局面。
丁鯤華並針對是否返台參加海基會舉辦的大陸台商中秋節聯誼餐會說，由於工作較忙，加上他的老同學─台灣畫家劉蓉鶯在天津舉行畫展需要幫忙，因此他這次不會返台，而是陪天津台商及老同學一同過中秋。
丁鯤華今天在天津出席台灣畫家劉蓉鶯畫展開幕式，會後接受媒體訪問時，作上述表示。
至於外傳今年返台參加中秋節聯誼餐會的台商人數減少，丁鯤華指出，他只知道出席者是由海基會經貿處向各地台商協會一一發出邀請，他個人並不了解其他台商的返台出席意願。
對於田弘茂上任，丁鯤華說，期望田弘茂能讓兩岸關係，恢復到先前的和諧、密切局面，也讓台商樂意返台與國人共享經濟成果，並以自己的事業為兩岸關係發展貢獻力量。1050912
(中央社)
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