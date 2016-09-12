立委要求辭顧問 馮明珠：即將回台

我要評比

民主進步黨籍立法委員何欣純今天表示，前國立故宮博物院長馮明珠應知所進退，立即辭去北京故宮顧問，返台接受調查。馮明珠說，「我即將回台，配合調查」。

馮明珠受聘為北京故宮研究院顧問引發爭議，何欣純、民進黨籍立委許智傑、吳思瑤、李麗芬與蘇巧慧等人上午在立法院舉行記者會，何欣純說，要求故宮即刻啟動行政調查，也要求行政院通令各部會，即刻重新檢討與修改前往中國管制年限。

針對立委喊話，馮明珠今天僅表示，「我即將回台，配合調查」。至於回台時間，她只回，「抱歉，我到台北即告知」。1050912

(中央社)