中秋連假 高雄景點易塞車時段
高市府交通局歸納彙整4天中秋連假易塞車景點的時段，請路人掌握，或下載「高雄任我行」APP，讓行車順暢遠離塞車。
9月15到18日的中秋連續假期，可能湧現大量返鄉及出遊車潮，造成道路及觀光景點周邊塞車，交通局彙整歷年連續假期期間車流資料，整理出市區幹道易發生壅塞時段，建議民眾預先規劃行程，避開易塞車路段及時段。
交通局預測連假於西子灣、旗津地區每日下午4時到晚上7時易塞車，連假最後一天的上午10時到下午2時也會壅塞。
佛光山、壽山及旗山美濃地區每日上午10時到12時會出現車潮，義大世界於上午10時到下午2時及下午4時到晚間7時容易壅塞。市府也提醒哈瑪星地區配合輕軌施工，臨海新路及蓬萊路全段中央兩線道佈設施工圍籬，大客車全面禁止進入哈瑪星，建議民眾減少自行駕車，多搭乘大眾運輸以避開壅塞。
百貨商圈方面含漢神巨蛋、新崛江商圈、三多商圈、大魯閣草衙道及夢時代周邊，預估於下午及晚餐時段也會現大量車潮。
在高速公路周邊幹道，中秋連假首日含大中、九如、建國、中正及三多路往高速公路方向，下午4時到晚間7時最易壅塞；9月16日起壅塞時段預計提前至下午2時到5時；幹道往市區方向則最易於下午3時到晚間7時出現壅塞。
交通局提醒民眾掌握道路尖峰時段，也歡迎下載「高雄任我行」APP或「高雄市即時交通資訊網」查詢路況。1050912
(中央社)
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