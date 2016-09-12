與前妻爭撫養權 法院判整型醫月付4.48萬養2女
醫美診所郭姓醫師與的擔任護士的陳姓妻子協議離婚，2名女兒的撫養費雙方談不攏，因而告上法院，郭主張，2人每季行房1次，能受孕算「罕見」，而且，女兒是單眼皮，夫妻兩人都雙眼皮，遺傳學上不可能發生，懷疑妻子在外偷人，但經親子鑑定確認二女兒是他親生，但妻子主張已傷害父女間親情。法院判決，妻有撫養權，而先生需每月支付4萬4800元，供子女生活所需費用，全案仍可上訴。
郭姓醫師從公立醫院離職轉任醫美診所，年收入超過200萬，是擔任護士的妻子5倍之多。郭主張，能夠給小孩優渥的環境，雖然不是模範父親，但也是盡心盡力付出，願意女兒犧牲奉獻。
去年底郭與妻子協議離婚，但從女兒從出生到12歲、8歲，都是由太太照顧，陳主張，先生僅在醫院值班結束，偶爾照顧，對子女相當冷漠，還曾經說：「媽媽要去交男友，生小寶寶，不要小孩，不聽話的會就要送孤兒院。」已經嚴重破壞親子之間的相處，傷害小孩子成長心靈。
判決指出，經社工訪視妻子，認為護士收入雖然不足以支應開銷，現在住在娘家附近，家人可以提供協助、感情支持，作為經濟的後盾，依照顧「持續性原則」，建議由母親單獨行使撫養權，而父親從未思考如何女兒相處，應加強親職教育。
2名女兒開庭時說，受到媽媽良好照顧，不想與爸爸同住。法官認為，先生主張太太將他「妖魔化」，卻沒有提出證據，認定2名女兒每人每月生活所需2萬2400元，需在每月5日前支付。
(中時)
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