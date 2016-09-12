180假的啦！黃曉明自招穿增高鞋墊

黃曉明號稱180的身功始終被外界質疑。（圖／取材自黃曉明工作室微博）

大陸男星黃曉明外型俊俏，加上擁有高挺身形，讓他成為不少女性的夢幻情人，只是號稱身高180公分的他，卻總是被質疑是否灌水，先前李連杰曾PO出1張照片，黃曉明站在178公分的向佐旁邊，看起來竟然比對方還要矮，而近日他終於親自揭曉答案，自招穿了增高鞋墊。

黃曉明近日代言增高鞋墊產品，更自招有在使用增高鞋墊。（圖／翻攝自微博）

黃曉明近來頻頻受到質疑，指稱他的身高其實未到180，多張照片也能成為證據，繼先前他在照片中明顯比向佐矮後，他與老婆Angelababy（楊穎）的甜蜜合照也悄悄洩密，168公分的Angelababy站在他身旁，夫妻倆看起來差不多高，被網友調侃若不是Angelababy高跟鞋太高，就是黃曉明真的比較矮。

上個月Angelababy才在節目上力證黃曉明身高真有180公分，結果近日他就自己承認，其實自己有穿增高鞋墊，且還替品牌代言拍廣告，只是在最初他是非常抗拒的，但在試用了1個月後覺得很舒服，更接著說自己現在每天都穿，還推薦給好友王祖藍使用。黃曉明此舉無疑是讓傳聞不再是秘密，豪不介意秀出自已的短處，讓粉絲笑讚他很有勇氣。

(中時電子報)