東華大學14日放颱風假 學生讚貼心

強颱「莫蘭蒂」強勢來勢，東華大學陰雨綿綿，校方今天公布14日公布14日學生全日停止上課、下午職員停止上班。（張祈攝）

強颱「莫蘭蒂」強勢來勢，東華大學陰雨綿綿，校方今天公布14日公布14日學生全日停止上課、下午職員停止上班。（張祈攝）

強颱「莫蘭蒂」來勢洶洶，國立東華大學率先公布14日全日停止上課、教職員則下午停止上班，中央氣象局資料顯示，「莫蘭蒂」以每小時24轉21公里速度，持續向西北西進行，預測東部地區將於13日晚間受颱風影響，14日颱風侵襲機率高。

校方表示，考量學生中秋佳節連假返鄉團聚，因應東部地區每因豪雨或颱風造成落石、坍方、道路中斷或積水等狀況，基於保護學生安全，於今天公布14日學生全日停止上課、下午職員停止上班。華文系大一新生王同學聽到消息後，大贊學校好貼心，原本擔心颱風來襲要「翹課」返家，現在公佈放假，就可提前準備回家了。

(中時)