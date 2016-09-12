北投女童案龔嫌曾摔死狗 辯稱安樂死
北投女童案二審今天開庭，檢察官說，凶嫌龔重安曾為紓壓摔狗，但龔辯稱是因父母長年吵架才會出此下策，且犬隻也未死亡，是送醫後母親決定安樂死，當時的他並不知情。
曾在北投區文化國小犯下女童割喉案的龔重安，士林地檢署偵結後認為他惡行重大，向法院請求最嚴厲之刑（死刑），並褫奪公權終身，以維護法治。
但一審士林地院審理後，認定他罹患思覺失調症，經專業治療後可能會改善，並非無教化可能，判他無期徒刑。
案件上訴二審，台灣高等法院今天再次開庭，原本檢方聲請20日以證人身分傳喚警大教授沈勝昂，但檢方希望針對龔有無教化、治療可能性再做補充鑑定，若有不明確之處再行傳喚；龔重安及辯護律師均無意見，審判長庭末諭知候核辦。
此外，檢方也提到，龔曾為紓解壓力，將飼養的小狗重摔致死，但自覺未獲舒緩才會萌生殺人犯意。
龔重安則強調「非紓壓」，他解釋，高中時父母已經吵架十幾年又屢勸不聽，因此才會出此下策（摔狗），但牠並未死亡，是送往獸醫院後母親才決定安樂死，事後也是他哥跟他講的，事前他並不知情。
龔重安也不滿榮總的精神鑑定報告認定他有「思覺失調症」，他向審判長表示，據他了解，思覺失調症是腦內多巴胺失調，若6個月以上沒有治療會造成腦部受損、衰退，1年以上沒治療，恢復成正常人的機率只有1/3。
他強調，若他真的罹患思覺失調，早就應該強迫治療，但事實上，他都很正常，也沒有衰退傾向。1050912
(中央社)
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