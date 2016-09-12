嘉市特種搜救隊 滯空下降訓練
嘉義市特種搜救隊今天下午進行空中聯合搜救訓練，由空勤總隊出動直升機在市立體育場進行滯空下降項目訓練，吸引民眾圍觀。
嘉義市消防局指出，有鑑於山難事件日趨頻繁，民眾登山及進行山野活動失蹤或死亡案例日增，為了強化山域救援技能，今天集結特搜隊、義勇特搜隊進行空中聯合搜救訓練。
內政部空中勤務總隊今天也出動俗稱「海豚機」的AS-365直升機，並請空勤教練及飛行教官進行專業指導，共有嘉義市特搜隊、義勇特搜隊55人參加。
消防局表示，空勤總隊今天出動的AS-365直升機，主要執行專機、海上偵巡、緊急救難、醫療運輸等任務，是一種全能機種，留空時間可達3小時。
消防局指出，滯空下降是高難度的救災動作，救災人員須克服恐懼，僅靠1條繩索及下降器材，從6樓高（約18米）下降，並配合飛行員、機工長精準的引導，才能順利完成任務。1050912
(中央社)
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