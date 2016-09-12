美1小飛機墜毀機場 地面幸未死傷

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一架搭載3人的小型飛機今晚墜毀於雷諾-塔霍國際機場（Reno-Tahoe International Airport），機上3人罹難，所幸未造成地面死傷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，機場發言人庫賓（Brian Kulpin）表示，出事的是1架「Piper Cherokee」型飛機，當時機上有3人，飛機是從該機場起飛，卻因不明原因墜毀於機場的停車場。

意外未造成地面死傷，但至少15輛汽車毀損。

庫賓表示，機場保持全面正常運作，不受這起意外影響。

美國聯邦航空總署（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）已著手調查這起墜機事故。1050912

(中央社)