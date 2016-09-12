逗點創意劇團 戶外小舞台演出小圓子的壓歲錢
「逗點創意劇團」應南投縣府文化局之邀，定17日下午3時30分，在虎山藝術館戶外小舞台演出「小圓子的壓歲錢」，值得民眾親子前往觀賞。
逗點創意劇團此次即將演出的「小圓子的壓歲錢」，是將一般家庭生活的情境搬上舞台，把家中吵吵鬧鬧的氣氛帶入劇情之中，並藉由歌舞劇的表演形式，讓整場演出更顯得豐富精采。
讓觀眾在欣賞劇中人物歡笑的同時，也可以一起思考劇中角色所面臨的問題，讓爸媽聽到孩子的心聲，也讓孩子了解父母教育的用意。
(中時)
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