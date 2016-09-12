故宮曬書節9／13「台中」開跑 隨朕抓寶拿好康

故宮月-台中曬書節結合寶可夢話題，讓故宮文物更加活潑有趣。(時藝多媒體提供)

國立故宮博物院自今年7月首推「故宮曬書節」活動，截至8月底已瘋狂銷出8萬多本出版品。為與中部地區民眾分享好康，故宮將於9月13日到10月16日在台中文創園區拾藝術B棟舉辦「故宮月－台中曬書節」活動。故宮表示，台中場比台北規模大5倍以上，活動免費入場，除了獨家釋出《故宮文物月刊》早期的絕版期數，還結合寶可夢話題，只要在現場拍下神奇寶貝與故宮活動看板同時出現的手機畫面，打卡上傳FB，即可獲得故宮文創贈品。

隨朕抓寶去 虛寶換國寶

故宮表示「故宮月－台中曬書節」展區共有120坪，規模比台北場次擴大5倍以上，現場更以木棧板堆疊書籍意象，打造出大型「曬書場」，讓民眾身歷其境體驗「曬書」氛圍。活動更結合時下超夯寶可夢話題，只要在現場拍下神奇寶貝與故宮活動看板同時出現的手機畫面，打卡上傳FB，即可獲得故宮文創贈品。現場集章專區推出「清明上河圖」及「郎世寧的動物園」兩大主題紀念章，民眾集滿印章圖案，就能免費「捕獲」以昆蟲和兩棲爬蟲類石雕為主題的「特展展品選粹」明信片一份。故宮首次於中部地區舉辦曬書節活動，熱誠歡迎當地的朋友，以不同的方式享受及體驗中華文物之美。搶好康無國界，民眾也可至故宮精品網路商城「曬書節專區」逛逛，皆同步提供特惠。活動詳情可上「故宮精品網路商城」查詢，www.npmshops.com；或洽：(02)2883-6887。

「從傳統中創新：特展展品選粹明信片(A)(B)」展現24款院藏石雕，只送不賣。(時藝多媒體提供)

故宮絕版國寶藏書 台中獨家限定

故宮人氣三寶的神祕之處？皇帝的玩具箱有什麼？《故宮文物月刊》每期精選文物薈萃，為慶祝出版至400期，「故宮月－台中曬書節」現場展出百珍薈萃－《故宮文物月刊》封面主題牆，回顧故宮月刊自1983年創刊號至今的主題大展及珍貴圖像。故宮表示，台中場次除了延續台北場次推出多款銅板價國寶藏書，更獨家釋出民眾詢問度極高的《故宮文物月刊》絕版期數第17期至63期，同樣一本20元就能入手，珍貴不昂貴；文青喜愛的詩文集《溥心畬先生詩文集》、《張大千先生詩文集》等出版品下殺1折；《清宮宮中檔奏摺臺灣史料》等系列書籍2折；《明清雕刻展》套書、《十全乾隆特展》套書、《碧綠 明代龍泉窯青瓷圖錄》及《定洲花窯-院藏定窯系白瓷特展》套書、《成化瓷器特展圖錄》、《南宋特展》、《故宮西周金文錄》以及《通嚏輕揚—鼻煙壺文化特展》特展圖錄5折優惠。還有更多優惠書籍，歡迎至活動現場選購。

《故宮文物月刊》每期精選文物薈萃，絕版17-63期僅在台中銷售。(時藝多媒體提供)

銅板買名畫 書畫藝術零距離

只在書上欣賞名畫不過癮？故宮推薦書畫迷們可前往「故宮月－台中曬書節」選購包括馬遠〈曉雪山行圖〉及黃居寀〈山鷓棘雀圖〉等20款複製名畫圖片，一張15元相當優惠。金 武元直〈赤壁圖〉、宋 范安仁〈魚藻圖〉、明 王問〈煮茶圖卷〉、明人〈出警圖〉以及〈入蹕圖〉五款長卷複製畫心，價位落在台幣60~160元間。一組325元的「精選名畫福袋」內藏宋徽宗〈荷渚鴛鴦〉、宋 崔白〈雙喜圖〉、宋人〈冬日嬰戲圖〉、宋 歐陽詢〈蘭亭帖〉、宋人佛像、明 邊文進 〈春花三喜〉及明 毛繼祖〈松崦停舟〉七張歷代名畫，平均一張不到50元，滿額500元再贈隱藏版畫心一幅。消費滿千則送市價千元的原寸絹印畫一幅或珍藏版《透視內幕：國立故宮博物院》DVD，CP值最高，每週限定款不可挑選。

(中時電子報)