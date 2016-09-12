中秋義賣助弱勢 企業匯集各方愛心
別於以往中秋節吃吃喝喝或贈送禮盒，台中市百悅庄產後護理機構邀17家廠商、募集約300件商品，舉辦「百悅有愛中秋義賣」活動，義賣部分所得將捐贈弱勢團體，礙於中秋連假可能有颱風攪局，但愛心不減，主辦單位將活動延至30日晚間6點舉辦，呼籲民眾發揮愛心響應。
百悅庄產後護理機構董事長謝金靜表示，為了讓大家度過有意義的佳節，當天義賣市集除各式各樣廠商所提供的物品義賣，另「您捐100、百悅庄捐100」現場愛心捐活動，熱情邀民眾一起舉杯同飲做公益，所得全數將捐給社團法人台灣關愛之家協會。
活動當天義賣商品有新銳藝術家賴冠仲月亮熊雕塑、清境佛羅倫斯渡假山莊住宿卷、鼎鈺天然墨翠葫蘆、Purple Koala頂級有機棉嬰兒禮全套、燕窩鱸魚精禮盒等，歡迎民眾愛心認購。
愛心不落人後，謝金靜另指出，為輔導勵馨基金會受扶助婦女創造就業機會，百悅庄今年計畫提供坐月子人員免費進修培訓課程，以實際行動響應社會福利事業，散播愛與關懷，為社會公益盡一份心力。
(中時)
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