冬盟11月25日開戰 日職組2隊來台

冬季聯盟將在11月25日開戰。(資料照，范揚光攝)

今年冬季聯盟將在11月25日於台中洲際棒球場點燃戰火，確定將有6支球隊參賽，除了中職聯隊以及中華培訓隊外，今年日職聯隊將組「東、西」兩軍來台，另外還有韓職聯隊以及歐洲聯隊，進行為期3周的熱戰。

由中職主辦的冬季聯盟，過去幾屆都獲得不錯迴響，去年共有中職聯隊、中華培訓隊、日職聯隊、韓職聯隊以及歐洲聯隊等5隊參賽，由中華培訓隊奪下冠軍，日職聯隊拿下亞軍，而在去年賽事結束後，日職聯隊也主動提出希望能派2隊參與今年冬盟。

中職秘書長朱康震12日表示，今年日職確定會派出兩隊參賽，分別為以讀賣巨人為首的「東軍」，以及以福岡軟銀鷹領軍的「西軍」，另外中職、中華培訓隊、韓職以及歐洲都會各組1隊參賽，合計6支隊伍參與今年冬盟。

開幕戰訂於11月25日在洲際棒球場進行，12月16至18日舉行季後賽，而賽事全程都將由FOX體育台進行直播，CPBL tv也提供全程免費收視，另外朱康震透露，日本境內將有2家電視台看得到今年冬盟，韓國當地的轉播也正在洽談中。

(中時電子報)