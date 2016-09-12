ICAO27日召開 外交部：尚未收到邀請函

外交部12日下午由外交部次長吳志中（中）、外交部發言人王珮玲（右）及外交部國組司司長徐佩勇（左）召開記者會說明，我國在聯合國大會期間做法。徐佩勇坦言，至於仍未收到今年國際民航組織大會（ICAO）的邀請函。（陳建瑜攝）

國際民航組織（ICAO）大會即將在27日召開，但外交部國組司司長徐佩勇下午坦言，目前尚未收到邀請函，外交部一直在努力，將在適當時間對外說明。

聯合國大會13日開議，外交部下午先舉行記者會，說明政府今年參與聯合國體系的做法和規畫，媒體詢問目前是否收到ICAO的邀請函？徐佩勇表示，目前還沒收到。

徐佩勇說，ICAO大會3年開一次，上次是在2013年，外交部一直在努力，將在適當時間對外說明；目前雖然還沒有收到邀請函，但很多友邦已經寫信給ICAO理事會的主席，表達支持台灣再次受邀。

徐佩勇說，ICAO追求的目標是無縫天空和全球搭乘飛機乘客的安全，台灣民航局是台北飛航情報區唯一的管轄機關，去年經由台北飛航情報區的架次有153萬架次，服務乘客5800萬人次，台北飛航情報區在世界上來說是非常忙碌的情報區。

(旺報)