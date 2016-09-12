移工遭性侵 勵馨籲修法加入仲介為責任通報人

近日爆發印尼籍女看護遭雇主假酒醉性侵，勵馨基金會今天發出聲明，建議透過修法，將仲介納入相關案件的責任通報者，發現後最晚不可超過24小時。(勵馨基金會提供)

近日印尼看護工遭雇主性侵事件遭到披露，勵馨基金會今天發出聲明，希望藉此機會讓民眾多關心移工性暴力議題。由於移工來台通常要支付大筆仲介費而欠債，導致遭受性侵而不敢報警，因此提出修法建議，透過修訂「性侵害犯罪防治法第8條」，將就業服務人員如仲介，加入成為性侵事件的責任通報者，如果疑似性侵害犯罪情事者，應立即通報，最遲不得超過24小時。

近日爆發來台印尼籍女看護，遭謝姓雇主假酒醉名義多次性侵，勵馨基金會說，家事移工在封閉的家庭中工作，更處在容易受到性暴力威脅的環境中，從實務經驗中得知，許多外籍看護工被要求與被照顧者睡同一間房、甚至同一張床，讓看護工沒有隱私、且極易受到侵犯。

勵馨指出，在這次事件中，被侵犯的印尼女看護以手機錄影存證，才能揭發雇主惡行，但是有些移工甚至連手機都被沒收，且被禁止自行外出，要蒐證或向外求助更是難上加難。有些仲介甚至只叫移工多忍耐或忽視求助，這些都是導致家事移工不斷受害的原因。

面對此事件，勵馨基金會也再次呼籲，雇主與代表雇主行使管理權者，或代表雇主處理受僱者事務相關人士例如共同居住人，都有防治責任。當受僱者或求職者發生性騷擾，或未加糾正或補救導致損害時，將由雇主及行為人連帶負損害賠償責任。

(中時)