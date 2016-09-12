Note 7出包 三星市值1天蒸發4593億元

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南韓三星電子在Galaxy Note 7傳出電池爆炸意外，引發全球不安後，呼籲全球客戶停用。三星股價今天重挫，市值1天內蒸發掉15兆韓元（約新台幣4593億元）。

三星證券（Samsung Securities）分析師黃民承（Hwang Min-Sung，音譯）說：「隨著全球越來越多政府當局建議民眾停用Note 7，三星電子（Samsung Electronics）的整個情勢變得更加嚴重和錯綜複雜。」

三星電子今天收盤重挫7%，寫下今年來最大單日跌幅，終場來到146萬韓元（約新台幣4萬4705元），創下2個月來最低收盤。市值一天之內蒸發掉15兆韓元。

根據彭博報導，三星股價在9日和今天，總計挫跌11%，寫下2008年以來最大雙日跌幅，市值在這2個交易日總計失血220億美元（約新台幣7016億元）。（譯者：中央社劉淑琴）1050912

(中央社)