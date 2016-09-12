花蓮議長賴進坤遭黨紀處分 喊冤要申訴
花蓮市長補選後，國民黨火速針對選舉期間違反黨紀輔選者祭出黨紀，其中議長賴進坤等遭開除黨籍受關注，賴進坤今天開記者會喊冤，表示要提出申訴。
國民黨花蓮縣黨部指出，賴進坤在花蓮市長補選期間不僅未輔選黨提名候選人，進而為民進黨候選人助選，並接待民進黨高雄市長陳菊等人，縣黨部考紀會於9月2日召開考紀會議做出開除黨籍處分。
賴進坤會同宜蘭同鄉會幹部上午召開記者會澄清，一切作為均發自禮貌性，將向中央黨部提出申訴。
宜蘭同鄉會總幹事游景土表示，賴進坤為宜蘭同鄉會花蓮分會會長，當天理監事會後聚餐時，陳菊以宜蘭同鄉會高雄分會會長到場餐敘，雖然有民進黨花蓮市長補選候選人張美慧陪同，同鄉會事前並不知情，也未在餐敘中有任何輔選情事。
「做人比較重要，沒必要為選舉搞得六親不認。」賴進坤說，民進黨候選人競選總部成立時到場，是基於和前市長田智宣的情誼，禮貌性致意，也未上台。
對於賴進坤今天開記者會喊冤，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示，尊重議長賴進坤決定，一切程序都會在黨章規定與制度下進行。只希望「愛黨」的同志都能以行動證明，不要恣意放話割裂黨內團結、影響黨的聲譽。1050912
(中央社)
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