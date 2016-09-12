三井投資台中港 蔡其昌：好媳婦旺家門

日本三井不動產規劃於台中港投資興建Outlet購物中心，立法院副院長蔡其昌極力促成，他表示，台中港就像個好兒子，要娶進好媳婦，才能旺家門。

蔡其昌與日本三井不動產公司總經理下町一朗，今天在台灣港務公司總經理李泰興的陪同下，一起會勘台中港區三井開發預定地。

蔡其昌表示，民眾常感嘆台中港「有港無市」，這地方長期生活機能不好也沒有商業的活動，只有港口相關行業，他比喻，就像有好兒子要娶一個好媳婦來，才能旺家門。

台灣港務公司總經理李泰興說，台中港主要是以貨為主，現在逐漸轉型往遊憩觀光方面 ，做觀光水岸碼頭規劃，三井公司是第一個案子，也期待能帶動整體區域發展。

三井公司總經理下町一朗表示，經評估台中市是很好的地區，三井在日本橫濱、千葉、神戶以及仙台的商場都建設在港灣旁邊，這樣的商場才會有特色。

三井公司開發投資面積全部18公頃，租約20年，目前預計第一期先開發3公頃基地面積做商場，帶動區域發展，希望在2018年底可以完工營運；第二期部分會再評估，將計畫興建遊樂設施與電影院等相關休閒娛樂場域。1050912

(中央社)