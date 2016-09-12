立委不適應黨團文化 洪秀柱：心有戚戚焉

中國國民黨籍立委柯志恩今天表示，她是立法院新手，不太適應黨團文化，「好像太過婉轉與迂迴」；國民黨主席洪秀柱回應說，心有戚戚焉，了解他們不太習慣立法院文化。

立法院新會期明天開議，國民黨下午依慣例舉辦立法實務研討會，會中針對國民黨所推動的優先法案及106年度中央政府總預算案的審議進行說明，並舉行綜合座談。

國民黨籍立委許毓仁在綜合座談時表示，現在情勢慢慢轉向國民黨，國民黨過去習慣防守，現在從防守變成進攻，論點要清晰；他建議中央黨部可以將立委臉書文章轉到國民黨粉絲頁，讓更多人知道。

國民黨籍立委張麗善說，農漁會、水利會過去是死忠樁腳，但民進黨執政後企圖打壓、抹滅，應該注意。

國民黨籍立委蔣萬安舉日前參加「沃草」舉辦的活動，建議對於長期認定是偏綠組織，雖然沒有辦法改變其想法，但可以試著參與活動，表達看法。

國民黨籍立委柯志恩表示，她是立法院新手，到立法院後，不太適應黨團文化，「好像太過婉轉與迂迴」；黨主席洪秀柱在會中稱讚大家上個會期的表現，但其實民眾認為國民黨表現不及格，聽到洪秀柱的期勉，她有點心虛。

柯志恩建議，黨團文化應該更直接，話要講得直接；國民黨在野後，上個會期一直在模仿過去在野的民進黨，國民黨要拉中間選民，但中間選民卻又嫌國民黨不夠理性，處於矛盾中。

洪秀柱聽取意見後說，聽到柯志恩與蔣萬安的發言，「與我心有戚戚焉」，她非常了解，尤其學者從政，不太習慣立法院文化；她肯定黨籍立委上個會期表現，不代表他們的表現沒有瑕疵、外面沒有批評，但她還是鼓勵多於責備。

她舉日前參加青工會活動發言被誤解表示，如果被人見縫插針，造成彼此心結，仗就不用打了；黨團與黨中央是同一陣線，彼此要支援，目前環境不利國民黨，一定要衝破困境。

洪秀柱說，國民黨要如何表現，才能與過去在野的民進黨不同，如果一路戰到底，會被質疑為反對而反對，因而退縮，兩邊都為難。面對「鴨霸」的執政黨，沒有尊重的前提，哪來合作的可能，國民黨在立法院要充分發揮戰力。

她也要黨籍立委爭取進入校園演講、參加活動，哪怕明知色彩偏綠也要去，不要怕接觸對國民黨不友善的團體，要一點一滴找回民眾對國民黨的信心。1050912

(中央社)