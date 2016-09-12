陸需求龐大 非洲鱷魚養殖業擴規模
外媒報導，中國大陸是最大的養殖鱷魚肉市場，近年龐大的需求使非洲鱷魚養殖業規模日益增加，雖然養殖鱷魚辛苦又危險，但超過100%的利潤讓重賞之下，必有勇夫。
參考消息網引述英國廣播公司（BBC）報導，在中國市場對鱷魚肉需求的推動之下，同時，伴隨著肯亞國內提供給餐館、高檔遊客酒店的鱷魚肉銷量日漸增加，現在的鱷魚養殖業者生意前所未有地好。
一名業者表示，每條鱷魚的肉可以賺到大約5000到7000肯亞先令（約新台幣1500至2000元）；加上賣鱷魚皮，用來做鞋、包包、皮帶，每張可以賣到2500肯亞先令（約新台幣700元）。
這名業者說，每年他宰殺3000條鱷魚，每條鱷魚的收入相當於投入的一倍，利潤超過100%。
業界估計，整個非洲鱷魚養殖業目前年成長幅度為22%。其中，南非排名前列，每年鱷魚出口總值大約為7300萬美元，其次是尚比亞6500萬美元，肯亞6200萬美元和辛巴威3000萬美元。
報道說，中國大陸、香港、台灣3個華人市場相加，共占非洲鱷魚出口市場總量的85%，另外一個較大的出口市場是中東地區。
肯亞野生動物署表示，肯亞現在共有21家鱷魚養殖場，但是另外還有60家已經申辦經營執照。
報導說，開設鱷魚養殖場的成本很高，初期需要投入大約50萬美元，用於購買土地、鱷魚苗、專家諮詢等，不過，業者認為，「有許多昂貴的基礎設施投入，但是，帶來的回報是一定不會讓你後悔的」。1050912
(中央社)
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