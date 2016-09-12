北市房屋稅改革案 最快106年7月上路

我要評比

台北市財政局今天提出3個房屋稅改革方案，共通前提都是取消民國103年7月以後新成屋的加價項目。不論最終方案為何，若通過後，最快106年7月1日實施。

台北市政府今天在晶華酒店舉行居住正義論壇，下午由地政局與財政局探討房市與稅制改革。

財政局長陳志銘說，台北市103年7月1日起適用房屋稅新制，調高新建房屋構造標準單價平均2.6倍、99個路段率，並配合中央政策開徵囤房稅，大幅提高103年7月1日後取得使用執照的新成屋房屋稅。

陳志銘指出，台北市103年7月三箭齊發，造成房屋稅改爭議，包括新成屋房屋評定現值增加過大、豪宅路段率重複計算、新成屋房屋稅暴漲影響都更意願，以及商用不動產稅負暴增。

陳志銘說，因此台北市這次提出房屋稅調整理念，目的在縮小新舊房屋現值差距，103年7月1日以後的新成屋，房屋稅加價項目都將取消，包括中央空調增加5%、電扶梯每部增加2%、金屬或玻璃或帷幕10%、室內或屋頂游泳池5%，這些加價項目將全部取消。

在豪宅部分，核定單價計算方式現為「標準單價x（1+路段率+其他加減率）」，將把「路段率」改為「固定比率」計算，以免計算房屋現值時重複計算路段率。但固定比率是多少，仍待研議，計畫將豪宅區分為市價新台幣8000萬元到不滿2億元，以及2億元以上兩個層級，適用2種不同固定比率。

陳志銘說，這次檢討方案，降低新成屋房屋稅部分是確定的方向，至於舊屋是否要回溯調漲房屋稅，因為房屋稅條例在90年修法後，規定90年7月1日以後取得使照的房屋，每3年重新調整一次房屋標準單價，但13年來都沒動，才會造成103年7月調整後，新成屋房屋稅突然飛漲，因此北市針對舊屋房屋稅提出3項方案。

第一方案，是舊屋房屋稅完全不動，目前內政部跟財政部正在檢討稅基合理性，台北市將配合中央政策。

第二方案是全面調漲90年7月到103年6月舊屋的房屋標準單價，同樣取消加價項目、豪宅路段率採固定比率計算，為避免造成衝擊，分3年緩漲，預計將影響10幾萬戶。

第三方案，則是僅調漲90年7月到103年6月的豪宅房屋標準單價，同樣取消加價項目、豪宅路段率採固定比率計算，原本較不受103年新制影響的舊豪宅，像是94年落成的帝寶、97年的仁愛一品等豪宅，房屋稅將上漲。

陳志銘說，方案一因調降新成屋的房屋稅，舊屋卻沒漲，將導致台北市稅收減少；方案二全面漲舊屋房屋稅，會使稅收大增；方案三則相對影響較少，等於減少新豪宅稅、提高舊豪宅稅。

陳志銘表示，北市府對這三項方案沒有預設立場，歡迎各界提出意見，提出第四、或第五方案。不論最終方案為何，預計明年1月送不動產評議委員會審查，若通過後，最快明年106年7月1日實施。1050912

(中央社)