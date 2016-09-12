調查：人工生殖增3成 高齡孕婦多
國健署一項最新調查指出，民國103年接受人工生殖的人數，較102年暴增近5000多人次；其中，35歲以上的高齡產婦占了3成5。
衛福部國民健康署7月公布「103年台灣地區人工生殖施行結果分析報告」指出，103年共有2萬2684人次女性接受人工生殖，相較102年的1萬7000多人次，共增加5000多人，增幅達到3成。
報告顯示，103年接受人工生殖治療的粗懷孕率為32.5%，粗活產率為23.7%，共成功生下6857個嬰兒，其中男嬰3543人、女嬰3314人，較102年增加869名寶寶。
國健署婦幼健康組長陳妙心表示，103年增加的5000名人工生殖孕婦中，35歲以上者就占了增3成5。
她提醒，女性的年齡是影響人工生殖懷孕率及活產率的重要因素，統計發現，小於35歲女性的植入週期懷孕率為48.2%，但41歲至52歲的平均只剩16.1%；植入週期活產率部分，小於35歲者有38.5%，超過40歲以上者則只有6.7%。
陳妙心說，超過35歲才生育，不論自然懷孕或人工生殖，對孕婦和寶寶的風險都高，特別是年齡超過40歲的女性，其懷孕成功率明顯低落，她呼籲，女性應把握35歲以前生育，且即便求助人工生殖，每次植入胚胎以4個以下為限，才能避免多胞胎的機率增加。1050912
(中央社)
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