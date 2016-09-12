觀光業遊行 總統府：協助業者升級轉型

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陸客來台觀光人數減少，觀光業者今天下午上街遊行抗議並向總統府遞交陳情書。總統府表示，政府正持續投入各項有利政策，協助業者升級轉型，強化觀光的核心競爭力。

受陸客縮減影響，觀光產業今天首次集結遊行，隊伍下午在華山文創園區集合，由忠孝東路、仁愛路往凱道出發，訴求「要生存、有工作、能溫飽」，約有2萬人上街頭。

百萬觀光產業自救會表示政府對觀光產業困境，善意提出紓困方案，但觀光產業涉及的業別很多，他們下午派出約10個代表進入總統府提出陳情書，由公共事務室專門委員李淑惠代表接見。

總統府發言人黃重諺表示，觀光是民間正常而且有意義的交往，不應該受到政治的干擾，對於發展總體觀光，政府會全力打造並建構優質的觀光環境，爭取來自世界各地的觀光客不斷成長。

他說，同時政府也正持續投入各項有利政策，協助業者升級轉型，強化觀光的核心競爭力，以最好的服務品質，讓所有的觀光產業都可以永續發展。1050912

(中央社)