秋節前夕 金門岸巡大舉查緝陸貨
中秋節將到，金門（第九）岸巡總隊今天表示，自7月起執行安康專案，強化港區貨物安檢工作，期間共查獲410公斤大陸農產品及免稅菸品違法寄運返台，全案函送主管機關裁處。
金門岸巡總隊副總隊長吳建冠表示，秋節將屆，國內農漁畜產品需求增加，海巡署執行安康專案，全力查緝走私的農漁畜產品、動物活體、菸、酒等，同時避免不肖業者伺機將大陸劣質農產輸台牟利，以維護農、漁民權益及國人身體健康。
岸巡總隊7月起在料羅港區船舶進出尖峰時段，派駐支援人力，加強執行港區貨物安檢勤務，對於運往台灣貨物檢查提升檢查標準。期間共查獲大陸農產品香菇、花生和蜜棗共410.57公斤、免稅菸品66條。
全案依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法第26條」、「菸酒品管理條例第46條」函送主管機關裁處。
吳建冠表示，這些大陸農產若流入市面，不肖業者將可獲利一到兩倍，影響台灣農漁業者權益，而且大陸農產品衛生安全堪慮，也會損害國人健康；提醒民眾，大陸農產品不得攜帶或寄送到台灣地區，以免誤觸法律。1050912
(中央社)
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