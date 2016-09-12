澎婦人騎車疑自摔 岸巡官兵及時救援

澎203號橫礁段今午發生一起離奇的車禍，2名陳姓婦人雙載，人車意外摔落在路旁溝渠和草叢間，分受輕重傷，所幸岸巡72大隊官兵發現救援並通報救護送醫，真正原因由警方調查。

警方說，受重傷昏迷是騎騎車的52歲陳姓婦人，被載的66歲陳姓婦人，則僅擦傷，但受驚嚇。

警方調查，這起車禍意外發生在今天近午時分，52歲陳姓婦人載歲陳姓婦人，自馬公購物返回西嶼途中，途經203號縣橫礁村入口段彎道時，疑失控摔落在路旁溝渠和樹叢，所幸當時正好岸巡安檢一兵呂孟杰與上士朱俊瑜2人路過，及時救援，並通報消防救護送醫。1050912

(中央社)