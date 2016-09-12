教師節兩樣情 公保教師上班勞工教師放假

今年教師節兩樣情，教育部今天表示，適用公保的各級學校教職員，教師節當天必須上班，僅有少部分適用勞基法的學校教職員可於教師節當天放假。

教育部表示，依現行勞動基準法及其施行細則規定，今年9月28日教師節為勞工應放假日之一，因此適用勞基法的教職人員，可於教師節放假1天，而適用公保的教職人員在教師節當天得上班。

依各級學校來看，教育部指出，公立學校教師、私立中小學教師和私立大學專任教師大多是投保公保，教師節當天必須上班；但私立幼兒園多數教職員是依勞基法聘僱，教師節當天應休假，但在公私立學校中少數適用勞基法的教職員，教師節當天仍可依法休假一天。

教育部表示，若私立幼兒園在教師節當天照常上課，需徵得教保人員同意當天出勤，並依勞基法規定，工資加倍發給，若雙方在勞動契約上明定調移國定假日至其他工作日休假，調移假日視為正常上班日，教保人員在教師節上班，可改為擇期補休。1050912

(中央社)