北科大推第二專長 修課不增畢業學分負擔
有專業技術和跨領域專長的「T型人才」當道，北科大今天表示，將開設「第二專長」，學生只要修完規定科目和應修學分數，不會額外增加畢業學分負擔或延畢。
台北科技大學今天舉行開學典禮，105學年共有2088名大學部新生，北科大校長姚立德也勉勵新生要跨領域學習，培養多元專長能力，讓自己有豐收的4年。
姚立德表示，面對全球化競爭潮流，學生4年所學不一定符合畢業後產業需求，10多年前數位相機產業人才炙手可熱，年薪可達上百萬元，但如今已幾乎被智慧型手機取代，因此保有核心專業之餘，還需「跨領域學習」，像今年科技金融產業最夯的「FinTech」，就是商學跨域結合資訊軟體人才。
為培養學生競爭力，北科大表示，105學年起開設「第二專長」，鼓勵學生多跨系修課，例如機械工程系開設「精密製造」、「機械設計」，電機工程系開設「電能轉換」、「自動控制」，文化事業發展系開設「文化軟實力技能開發」，資訊與財金管理系開設「金融科技」等課程。
北科大表示，「第二專長」應修科目與學分數由各系訂定，以15至18學分為原則，和原本系上畢業學分中認可「跨系所選修學分」的學分數相近，不會額外增加學生的畢業學分負擔或延長修業年限，只要完成「第二專長」修業規定者，學位證書、歷年成績表等相關證明文件，都會加註「第二專長」名稱。1050912
(中央社)
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