中台灣百貨周年慶 中秋連假開打
秋颱鬧中秋、加上4天連假等利多因素，使得今年中台灣百貨周年慶預購戰提早開打，百貨三巨頭中友、大遠百及廣三SOGO，自15日、16日起搶先辦預購，商品、回饋、滿額禮都比照周年慶，中霸天新光台中店則是以大幅改裝調整櫃位迎戰，除了買千送百今年銀行卡友禮也相當豐富，業者摩拳擦掌盼能在冷冷景氣中把買氣找回來。
周年慶一向是百貨業下半年最重要的檔期，今年碰巧中秋有4天連假，嗅到連假商機，業者先搶先贏，中友、大遠百、廣三都端出卡友禮、化妝品滿兩千送兩百、全館滿三千送三百
、大家電滿五千送五百，還搭配多家銀行加碼刷卡回饋，預購加首四日下手回饋率甚至高達20％。
值得一提的是中友購物節與法國品牌AGATHA合作推出3波卡友禮，以及天天抽OPPO手機、咖啡機等好康；台中大遠百主打壓軸抽汽車，消費滿2000元發票就有機會抽中價值60萬元的現代汽車。廣三SOGO則是取得兒童界天后「粉紅豬小妹（佩佩豬）」授權、開發一系列贈品，並將透過見面會、獨家商品展售會聚客。
在這波預購戰中，全省百貨店王新光三越台中店不動如山，依舊在9月29日才會展開周年慶活動，唯搶在此時，大規模進行店內改裝，櫃位更動幅度達1/4，大量引進時下最夯的運動、潮流、單寧等商品，引進NIKE全台百貨唯一概念店、Adidas全台首發home court概念店，並引進單車喜客等運動休閒品牌，預計客單價將可提升20％。
(中時)
關鍵字：百貨周年慶
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