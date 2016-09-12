中台灣百貨周年慶 中秋連假開打

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中友百貨購物節22日登場，搶先在15日展開VIP預購會。（馮惠宜攝）

台中大遠百周年慶22日登場，VIP預購會15日搶先開跑，今年重金祭出汽車大獎做壓軸抽大禮。（馮惠宜攝）

廣三ＳＯＧＯ周年慶21日登場，VIP預購會16日開始舉辦，今年取得兒童界天后「豬小妹」獨家授權推出一系列滿額贈品。（馮惠宜攝）

新光三越台中店周年慶要到29日才舉辦，但該店搶先進行開業16年來最大幅的改裝，全面引進時下最夯的運動、休閒品牌，盼打造地表最強潮聖地，提高客單價的意圖明顯。（馮惠宜攝）

秋颱鬧中秋、加上4天連假等利多因素，使得今年中台灣百貨周年慶預購戰提早開打，百貨三巨頭中友、大遠百及廣三SOGO，自15日、16日起搶先辦預購，商品、回饋、滿額禮都比照周年慶，中霸天新光台中店則是以大幅改裝調整櫃位迎戰，除了買千送百今年銀行卡友禮也相當豐富，業者摩拳擦掌盼能在冷冷景氣中把買氣找回來。

周年慶一向是百貨業下半年最重要的檔期，今年碰巧中秋有4天連假，嗅到連假商機，業者先搶先贏，中友、大遠百、廣三都端出卡友禮、化妝品滿兩千送兩百、全館滿三千送三百

、大家電滿五千送五百，還搭配多家銀行加碼刷卡回饋，預購加首四日下手回饋率甚至高達20％。

值得一提的是中友購物節與法國品牌AGATHA合作推出3波卡友禮，以及天天抽OPPO手機、咖啡機等好康；台中大遠百主打壓軸抽汽車，消費滿2000元發票就有機會抽中價值60萬元的現代汽車。廣三SOGO則是取得兒童界天后「粉紅豬小妹（佩佩豬）」授權、開發一系列贈品，並將透過見面會、獨家商品展售會聚客。

在這波預購戰中，全省百貨店王新光三越台中店不動如山，依舊在9月29日才會展開周年慶活動，唯搶在此時，大規模進行店內改裝，櫃位更動幅度達1/4，大量引進時下最夯的運動、潮流、單寧等商品，引進NIKE全台百貨唯一概念店、Adidas全台首發home court概念店，並引進單車喜客等運動休閒品牌，預計客單價將可提升20％。

(中時)