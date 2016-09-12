兩岸互遣偷渡犯 今在馬祖執行「金門協議」

今日「金門協議」遣返作業專船「安麒輪」入港，船頭懸掛紅十字會旗幟。（張企群翻攝）

大陸偷渡客在馬祖福澳港碼頭等待遣返。（張企群翻攝）

移民署今（12）日在馬祖南竿福澳港執行偷渡犯遣返作業，在兩岸紅十字會的見證下，交接8名大陸地區人民予陸方並接返我方人民3名。

兩岸偷渡犯遣接返，歷來均依「金門協議」，由雙方主管部門在海峽兩岸紅十字會之見證下執行；此次遣返作業是循「馬尾-馬祖」路線，由陸方租用專船「安麒輪」並懸掛紅十字會旗幟，經我方租用民船至兩岸海域中線引導進入馬祖福澳港。

移民署指出，1990年兩岸透過紅十字會簽訂「金門協議」迄今已邁入第26年，是兩岸間最具歷史性代表之協議，移民署秉持人道精神和保障兩岸人民權益，持續執行本協議，同時深化兩岸事務性之聯繫與合作。

本次作業除雙方紅十字會之見證人員及主辦單位移民署外，另包含海巡署、法務部、連江縣警察局等兩岸共同打擊犯罪之執行單位亦到場與陸方負責本案之福建邊防總隊進行工作座談與見證，顯示兩岸對於「金門協議」重要性之肯定與配合。

今天遣返的8名大陸偷渡犯中，其中3名曾在台犯下強盜殺人、擄人勒索等重罪的大圈仔，經服刑完畢後交由陸方人員押解返陸，如涉嫌在台中劫殺計程車司機陳錦成棄屍的曹宗華和曹志平等凶徒，警方緝捕時，還與一名凶嫌爆發激烈槍戰，雙方駁火10多發，一名刑警左頸中彈送醫，所幸無生命危險，凶嫌則中彈身亡。

該案警方強烈懷疑是一起預謀「買兇殺人案」，而凶手清一色是大陸偷渡來台的大圈仔，引爆國內新的治安漏洞及危機的憂慮。

另有一名大陸人士鄭俊雄，則是以假名往來兩岸的擄人勒贖集團成員，專門鎖定嫁來台灣的大陸新娘對對象，鄭與5同夥至少犯下3件中國新娘勒贖案，基隆地區曾有2名中國新娘被他們綁到汐止勒贖上百萬元後釋回。

我方接返的3名台灣地區人民，其中1名曾姓男子，原欲由小金門的沙灘游泳至廈門，在海上遭大陸漁民發現後，帶至福建何厝邊防派出所等待遣返，曾男的父親接獲移民署通知後，也趕赴馬祖福澳港等候兒子上岸，為此次「金門協議」之執行添上一抹溫馨。

移民署強調，此次雙方人員依循人道及安全的原則，由兩岸紅十字會於交接書上簽名見證下，順利完成人員互遣作業，也是今年第2度之「金門協議」合作案。

(中時)