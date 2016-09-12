在地食材做美食 三星農會推小農直銷平台
宜蘭縣三星鄉地區農會，推廣地產地銷概念，今日帶領大家走進上將梨園美食饗宴，未來將參照日本綠燈龍制度，邀鄉內餐飲業者運用在地食材做美食；農會也將在青蔥文化館建置農民直銷站，提供產量不大的小農銷售平台，「自己的產品自己訂價！」
收成後的三星鄉上將梨園，枝葉翠綠茂密，三星地區農會總幹事謝志旭，今帶著大家走進梨園，享受梨園下的餐桌，一道道精緻料理，有上將梨搭配松子、迷迭香的前菜，櫻桃鴨胸肉做成沙拉、青蔥醬搭配豬肋排，三星米、有機茶也通通端上桌。
謝志旭表示，拋出「梨園下的餐桌」概念，是希望鼓勵鄉內餐飲業者，利用在地食材做料理，減少碳足跡、愛護環境；農會田媽媽餐廳也將帶頭在地食材入菜，將規劃參照日本綠燈龍制度，給予使用在地食材達一定比例的餐廳，有特別的識別標誌。
三星地區越來越多小農、青農，但以往此種農民產量不大，不僅難有銷售管道，價格上也容易受攤商影響，農會預計11月，推出農民直銷站銷售平台，推廣地產地銷概念，也鼓勵小農自己訂價，掌握自己的價格，農會僅酌收售價的15至20％。
「健康、安全最重要！」謝志旭指出，有意願供貨之農民，可至農會推廣部申請，以三星鄉、大同鄉為優先，農會將派員至田間勘查，販售前進行農藥抽驗，確保提供消費者安全、新鮮的農特產品，也將針對生產者做個人資料，讓消費者知道。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。