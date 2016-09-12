在地食材做美食 三星農會推小農直銷平台

宜蘭縣三星鄉地區農會，推廣地產地銷概念，農會總幹事謝志旭（右一），帶著大家走進梨園，享受用在地食材做成的佳餚。（王亭云攝）

梨園下的餐桌擺盤精美。（王亭云攝）

三星鄉地區農會總幹事謝志旭（右），與推廣部主任賴俊宏（左），邀鄉內餐飲業者運用在地食材做美食。（王亭云攝）

三星鄉物產豐饒，有許多在地農特產品。（王亭云攝）

三星鄉物產豐饒，有許多在地農特產品。（王亭云攝）

宜蘭縣三星鄉地區農會，推廣地產地銷概念，今日帶領大家走進上將梨園美食饗宴，未來將參照日本綠燈龍制度，邀鄉內餐飲業者運用在地食材做美食；農會也將在青蔥文化館建置農民直銷站，提供產量不大的小農銷售平台，「自己的產品自己訂價！」

收成後的三星鄉上將梨園，枝葉翠綠茂密，三星地區農會總幹事謝志旭，今帶著大家走進梨園，享受梨園下的餐桌，一道道精緻料理，有上將梨搭配松子、迷迭香的前菜，櫻桃鴨胸肉做成沙拉、青蔥醬搭配豬肋排，三星米、有機茶也通通端上桌。

謝志旭表示，拋出「梨園下的餐桌」概念，是希望鼓勵鄉內餐飲業者，利用在地食材做料理，減少碳足跡、愛護環境；農會田媽媽餐廳也將帶頭在地食材入菜，將規劃參照日本綠燈龍制度，給予使用在地食材達一定比例的餐廳，有特別的識別標誌。

三星地區越來越多小農、青農，但以往此種農民產量不大，不僅難有銷售管道，價格上也容易受攤商影響，農會預計11月，推出農民直銷站銷售平台，推廣地產地銷概念，也鼓勵小農自己訂價，掌握自己的價格，農會僅酌收售價的15至20％。

「健康、安全最重要！」謝志旭指出，有意願供貨之農民，可至農會推廣部申請，以三星鄉、大同鄉為優先，農會將派員至田間勘查，販售前進行農藥抽驗，確保提供消費者安全、新鮮的農特產品，也將針對生產者做個人資料，讓消費者知道。

(中時)