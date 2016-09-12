不預訂就吃不到 莊子大樹咖啡雞只賣有緣人

莊賢隆（左）、尤淑子（右）的咖啡雞，只賣給有緣人。（黃文博攝）

莊賢隆的店取名「莊子大樹」，是因家門口有棵40多年樟樹，莊子則是各取夫妻姓名的其中一個字。（黃文博攝）

剛出土窯的咖啡雞呈金黃色，有緣人才能享受。（黃文博攝

多數人開餐館、賣咖啡，無非都想多掙一些錢，但位於楠西區偏遠小路上的「莊子大樹」庭園咖啡，老闆莊賢隆、尤淑子夫妻的金黃色土窯咖啡雞和特色菜，只賣有緣人，沒事先訂絕對吃不到外，更是半年不開店，老饕都將這裡形容為現代桃花源。

位於台南市楠西區照興里興北73之2號的「莊子大樹」，老闆莊賢隆、尤淑子夫婦，是一對篤實的果農，返鄉務農已經超過20年，兩人利用中秋前至隔年4月農閒時，經營庭園餐廳，賣咖啡、土窯雞和特色菜，但只賣有緣人，因此得事先預訂。

莊子大樹位在通往曾文水庫路上的小路內，沒人帶路恐怕找不到，就算找到了，沒預約也喝不到咖啡，吃不到具特色的土窯雞、野菜料理，懷念金黃土窯咖啡雞味道，想吃時，不好意思，每年4月過後農忙，老闆要忙著照料芒果、龍眼和咖啡園，沒空招待顧客，所以只能等半年，老顧客都知道，最近就是有一名老饕，連續約了5、6次，莊賢隆不太好意思，上周六才為其料理一桌菜。

而一般客人也會好奇，為何老要將店名取名「莊子大樹」，莊賢隆說，他家老樟樹很多，樹總要有名字，於是就用他的姓「莊」，再加上妻子的名「子」，咖啡座平台就設在樹幹、樹幅巨大的樟樹下。

莊賢隆還是一位巧手木工，店中的桌椅、家具都是他自己打造；尤淑子則是巧手廚娘，廚藝了得，她做的料理讓吃過的人都讚不絕口。兩夫妻務農，有緣才來做朋友，自在充實，怡然自得。

(中時)