台中市府再追加預算 議員抨擊舉債最狂

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市議員顏莉敏痛批，台中市「舉債最狂」，市府拼命舉債恐破千億大關！（陳世宗攝）

台中市105年度地方總預算，年度進行中因中央各機關補助及業務所需辦理第二次追加（減）；主計處長蔣建中今天說，經審慎核定後，歲入淨追加15億3995萬餘元，歲出淨追加27億2970萬餘元，歲入歲出短差11億8974萬餘元，全數以「賒借收入」彌平。

市府財政局長林顯傾說，稅課收入追加10億6608萬餘元，包括房屋稅追加6億5000萬餘元，使用牌照稅追加2億5000萬元，統籌非配款追加1億6608萬餘元；規費收入追加30萬元，財產收入追加160萬餘元，補助收入3億7091萬餘元等。

市議員顏莉敏不滿說，市府105年度總預算編列1273億6000多萬元，歲入歲出差短198億，比104年度增加129.5億多元，105年第1次追加預算追加20億6000多萬元，歲入歲出差短8億1000多萬；經議會審議，目前總預算金額已達1284億1064萬6千元。

顏莉敏指出，如此龐大支出，已比104年所編列的本預算946億113萬6000元多出近338億。第2次追加減預算變本加厲，共追加預算27億2790萬餘元，，總預算金額將達1310億7659萬餘，歲入歲出差短11億8974萬餘，全數賒借舉債，將債留子孫！

會中經過市議員熱烈討論後，議長林士昌作成決議，「台中市105年度地方總預算第2次追加(減)預算案」、「台中市休閒娛樂服務業管理自治條例第八條草案」、「台中市動物屍體處理自治條例條文草案」等案通過1讀，將進入議會2、3讀程序，其餘交付法規委員會審查。

(中時)