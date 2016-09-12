台中市府再追加預算 議員抨擊舉債最狂
台中市105年度地方總預算，年度進行中因中央各機關補助及業務所需辦理第二次追加（減）；主計處長蔣建中今天說，經審慎核定後，歲入淨追加15億3995萬餘元，歲出淨追加27億2970萬餘元，歲入歲出短差11億8974萬餘元，全數以「賒借收入」彌平。
市府財政局長林顯傾說，稅課收入追加10億6608萬餘元，包括房屋稅追加6億5000萬餘元，使用牌照稅追加2億5000萬元，統籌非配款追加1億6608萬餘元；規費收入追加30萬元，財產收入追加160萬餘元，補助收入3億7091萬餘元等。
市議員顏莉敏不滿說，市府105年度總預算編列1273億6000多萬元，歲入歲出差短198億，比104年度增加129.5億多元，105年第1次追加預算追加20億6000多萬元，歲入歲出差短8億1000多萬；經議會審議，目前總預算金額已達1284億1064萬6千元。
顏莉敏指出，如此龐大支出，已比104年所編列的本預算946億113萬6000元多出近338億。第2次追加減預算變本加厲，共追加預算27億2790萬餘元，，總預算金額將達1310億7659萬餘，歲入歲出差短11億8974萬餘，全數賒借舉債，將債留子孫！
會中經過市議員熱烈討論後，議長林士昌作成決議，「台中市105年度地方總預算第2次追加(減)預算案」、「台中市休閒娛樂服務業管理自治條例第八條草案」、「台中市動物屍體處理自治條例條文草案」等案通過1讀，將進入議會2、3讀程序，其餘交付法規委員會審查。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。