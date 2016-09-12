海基會致海協會函 未提九二共識及維持現狀
海基會12日召開臨時董監事會，推選新任董事長田弘茂、副董事長兼秘書長張天欽。隨後海基會傳真函告大陸海協會相關訊息，但函文內容既未提及陸方在意的「九二共識」，也未觸及總統蔡英文502就職演說內容。
海基會去函內容為：本會已於本年9月12日召開第九屆第一次臨時董監事聯席會議，選任田弘茂先生為本會董事長、張天欽先生為副董事長兼秘書長，並於當日就職。
貴我兩會已建立制度化協商機制，期望雙方能持續努力，盡速就兩岸協商事宜進行溝通聯繫，以增進兩岸交流，保障兩岸人民權益。
(旺報)
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