涉鐵路地下化弊案判無罪 方施淵獲判賠14萬

檢調偵辦高雄鐵路地下化專案，認為前鐵工局長鄭賜榮涉嫌包庇得標的中興工程得利逾3億元，檢方2007年間將鄭賜榮等5人起訴，並對鄭賜榮求處20年重刑，高雄作業組第二工程段技術員方詩淵等其餘3名被告也被求刑14年到18年。

但本案起訴後一審鄭賜榮等人均獲判無罪，上訴高院鄭賜榮等人也均獲判無罪，方施淵也向法院聲請每日5000元的刑事補償，新北地院審結以每日補償4000元，裁定當年遭押36天的方施淵合計獲賠14萬4000元。

(中時)