北市提房屋稅3方案 最快明年7月上路
北市府今日舉行居住正義論壇，其中財政局針對明年新房屋稅提出3種調整方案，也邀請產、官、學代表討論，財政局長陳志銘表示，第一，是舊屋維持原標準單價，而新屋雖採新制但檢討加價項目，另高級住宅不採路段率，改採固定加價比例；第二，則是調整2001年後房屋的標準單價，追溯至2014年7月，並分3年漸進調漲；第三，只針對2001年的高級住宅，調整其標準單價。修正方案最快明年7月上路。
陳志銘表示，市府並無預設立場，會將意見彙整、修正方案，讓稅基能更合理化。他也提及，先前外傳要追溯30年房屋稅是無稽之談，而北市房屋稅稅收雖達標，但房屋交易市場卻萎縮，土地增值稅、契稅卻減少，消長下稅收又回到原點。預計修正方案會在明年月送至北市不動產評價委員會討論，修正後最快於明年7月上路。
(中時)
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