陳金鋒野球魂展 帶你走進時光隧道
中職桃猿隊將於9月14日起的「野球魂週」舉辦陳金鋒大型野球魂特展：「Chen My Life」！利用立體場景打造陳金鋒的野球魂棒球之旅大體驗，讓球迷朋友在全猿主場進入曾經瘋狂、陳金鋒狂的野球人生，見證這位低調的英雄30年來的野球魂！
野球魂特展「Chen My Life」將展示多項關於陳金鋒難得一見的珍貴文物，一窺這位當代棒球英雄的歷程，將他的棒球逐夢史、養成歷程、一路上所獲得的榮耀、成就與中職時期紀錄等，以豐富的展示介面呈獻給球迷，讓全猿主場成為陳金鋒野球魂的時光隧道。
陳金鋒野球魂特展從14日開始至18日結束，球迷進場瀏覽特展就有機會獲得限量陳金鋒野球魂專屬臂章，包括從旅外時期至桃猿隊時期，每日1款，5場主場共發放5款，與球迷分享陳金鋒的退休榮耀。
(中時電子報)
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