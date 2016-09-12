經典劇作再重製　綠光劇團台版《Closer情迷》

綠光劇團《Closer情迷》，由演員李依瑾（左）飾演脫衣舞孃愛麗絲一角，將於劇中大秀性感舞蹈。（綠光劇團提供）

四名男女的多角戀，沉淪男女關係而難以自拔，這是綠光劇團改編英國知名劇作《Closer》，於2013年推出《Closer情迷》，2016年好評重演，並加以翻新，將劇中場景從英國倫敦變成台灣高雄。（綠光劇團提供）

一名作家愛上一名脫衣舞孃，卻又劈腿攝影師，而攝影師一邊愛著作家，卻又和另一位醫師結婚。醫師發現了攝影師和作家的秘戀，所以藉由玩弄脫衣舞孃報復，作家最後甩了攝影師，但想再回到脫衣舞孃身邊，卻又回不去了。

四名男女的多角戀，沉淪男女關係而難以自拔，這是綠光劇團改編英國知名劇作《Closer》，於2013年推出《Closer情迷》，2016年好評重演，並加以翻新，將劇中場景從英國倫敦變成台灣高雄。

「即使愛很偉大，但也改變不了人原始的慾望和本性。」導演李明澤表示，原作《Closer》最精彩之處，在於只用了四名演員，就說出了情感關係裡的各種面向，「不管是邂逅、交往、婚姻、外遇、背叛、欺騙、分開，大家總以為愛是甜蜜的、歡愉的，但其實在享受甜蜜之外，也要有承擔痛苦的勇氣。」

原作《Closer》是英國劇作家派翠克（Patrick Marber）作品，曾獲英國勞倫斯奧立佛獎、BBC最佳新戲劇獎、倫敦劇評人協會大獎等獎項，在全球一百多個城市公演，被翻譯成三十種不同語言，也被翻拍成好萊塢電影《偷情》。

2016年台版的《Closer情迷》，地點從倫敦變成高雄，男女邂逅的場景，也從水族館變成了壽山動物園，李明澤表示，這是源自他是高雄人，對高雄景點很能掌握，同時也是自原著延伸而來的聯想，「原著把沉淪在愛情裡的男女，譬喻成困在水族箱裡無法逃脫的魚，我則覺得這些男男女女更像是動物，靠獵食情感維生，選定在壽山動物園相遇，能談論這樣子的隱喻。」

李明澤舉例，他將攝影師和醫師的邂逅橋段，從水族館改成在壽山動物園的鳥園區，當醫師搭訕攝影師詢問：「你是來這裡拍照的嗎？」攝影師回答：「對阿，週遭鳥兒自在地飛來飛去，但是牠們不知道上頭有個網子。」李明澤表示，藉此比喻這群男女以為自己是自由追尋情感，但殊不知被困在情感牢籠，「壽山動物園的鳥園真的是採用讓鳥兒自由飛，但在上頭加設網子的設計。」

李明澤表示，劇中將出現高雄的駁二特區、愛河邊、已燒毀的大統百貨等景點，「英國的劇本，在地化的改編，能讓故事更深入觀眾的心。」

《Closer情迷》將於9月17、24日在台中港區藝術中心、10月8日在台中葫蘆敦文化中心、10月15日在基隆文化中心演藝廳、12月10日於台南新營文化中心演出。

(中時)