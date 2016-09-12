頭昏暈眩誤認貧血 5旬婦原是「腦膜瘤」作祟
50歲沈麗珍長達6年頭昏暈眩，誤以為貧血自行買櫻桃、葡萄及四物等補身體，但是症狀毫無改善，整日昏沉不適、反應遲緩，今夏身體明顯不適才就醫，沒想到竟是罕見「腦膜瘤」作祟，光田醫療團隊以腦內視鏡輔助、歷經10多小時開顱手術，順利取出直徑約7cm大的腦瘤。
家管的沈麗珍說，自己6年前開始頭暈目眩，一直以為只是貧血；2年前，家人發現她走路、開車會習慣性的向左偏，步態也稍有跛腳，認為是平衡感出問題，但因偶爾才發作，且過去健保補助的抽血健檢結果皆正常，並不以為意。
直到今年5月，沈麗珍出現四肢無力、精神不濟等症狀，她硬撐到7月出現劇烈頭痛才就醫，經由光田沙鹿總院神經外科醫師徐雷鐸，安排核磁共振檢查確診為「腦膜瘤」。「我們嚇了一跳！」沈女丈夫說，腦膜瘤占據妻子1/3到1/4的大腦空間，全家人萬萬沒想到腫瘤竟然會養這麼大顆仍無警覺。
徐雷鐸解釋，「腦膜瘤」是從腦膜上長出的腫瘤，多數腦膜瘤都是良性腫瘤，但要像患者長到7公分以上不常見，多數腦瘤約4、5公分大就會出現明顯症狀，而沈女士的腦瘤少見長在腦室，發生機率僅占所有腦膜瘤的2％，推測腦室空間正好提供腫瘤成長，長到巨大才出現頭痛症狀。
沈麗珍術後笑稱：「我精神變好、走路變穩，連視力都看得比以前清楚，謝謝光田的醫護團隊！」
(中時)
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