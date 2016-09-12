基隆解除水情稍緊燈號 全台10月底前不缺水
近日鋒面降雨不斷，經濟部今天召開2016年下半年水情會議，決定從明日起把基隆地區水情燈號，從「稍緊」的綠燈轉回「正常」的藍燈，全台估計到10月底前都不缺水。
因7、8月降雨不佳，新山水庫蓄水量跌破8成，本月1日基隆地區水情燈號提升為稍緊綠燈，當時水利署擔心如果9月降雨不好的話，還可能升為「第一階段限水」的黃燈。
不過9月上旬鋒面帶來持續降雨，水利署評估新山水庫水位已持續回升，基隆河流量已有改善，加上近期北部地區仍有降雨機會，決定將基隆燈號轉回正常藍燈。該署發布，全台各地民生及產業用水10月底前都可正常供水，農業二期稻作可順利完成供灌。
(中時)
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