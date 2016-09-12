女子台76線高架掉落平面道路 無生命跡象

今天下午5點5分左右，1名女子疑似從10多公尺高的省道台76線東西向快速道路高架路面上掉落到員大排平面道路內側，彰化縣消防局埔心消防分隊緊急送往衛福部立彰化醫院，女子頭部受到重創，到院前已經沒有生命跡象，但院方尚未放棄搶救。

埔心消防分隊長陳宗佑表示，現場有民眾向搶救的消防人員說，當時只聽到「砰」的一聲，並沒有目睹人員是如何摔落；而傷者身上並沒有任何證件，身分不明。

國道三隊交通組長賴協駿表示，接獲通報後經指派員警趕往76線東西向快速道埔心交流道附近巡邏，果然就在交流道西側約500公尺處發現1輛停放的可疑車輛，不排除是該名女子所有，全案警方正在積極調查釐清。

(中時)