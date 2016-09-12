塗鴉怪客再犯案　北觀處挨批不做為

塗鴉怪客出沒北海岸，以紅、黑字體塗鴉，昨天有居民發現，金山神秘海灘礁石也遭毒手。（翻攝自北海岸全民聯盟臉書）

北海岸近年塗鴉怪客頻出沒，連相對偏遠的金山神秘海灘上的礁石也遭殃，居民希望北觀處拿出作為。（翻攝自北海岸全民聯盟臉書）

北海岸塗鴉怪客再度犯案！金山神秘海灘一塊礁石上，昨天下午兩點有民眾發現被人用黑色顏料塗上政治性塗鴉，第一時間向北觀處通報，隨後也將照片上傳臉書社團北海岸全民聯盟公社。

北觀處回應，遭塗鴉的海岸為金山區公所轄區，屬國有財產局管轄；塗鴉部分已報案處理，後續將依觀光條例處1萬元以上罰鍰。

對此北海岸全民聯盟公社發起人郭世賢批評，北觀處擺明推卸責任，讓他聽了很傻眼！他說，過去多起塗鴉案件都是民眾通報後，北觀處再請警方來抓人，「北觀處是中央機關單位，應該增派巡檢人員，不要把問題丟回給民眾及人民保母。」

(中時)