邊騎車邊吸膠 高雄警員被屏東警方裁處

我要評比

任職高雄市岡山警分局的沙姓警員，今天輪休回到屏東潮州的家，竟然邊騎機車邊吸食強力膠，正好被執勤的警員遇到，全案依違反社會秩序維護法裁處。

屏東潮州警分局光華派出所警員今天上午執行巡邏勤務時，在潮州鎮榮祥路與公園路口發現1名男子騎機車樣子頗為怪異，攔查後，發現他邊騎機車邊吸強力膠，盤查身分後，竟發現是自己人，50歲的沙姓警員不供認自己吸膠的時間有多長。

潮州警分局依警方內部靖紀專案要求內部通報。1050912

(中央社)